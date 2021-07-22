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- Esenyurt'ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı
Esenyurt'ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı
Ailesiyle birlikte taksiden inmesinin ardından hızla yola atlayan çocuk, diğer yönden gelen taksinin çarpmasıyla savruldu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- İHA
- 22.07.2021 - 10:45
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesi ile alışverişten dönen çocuk, taksiden indi.
Anne ve babası taksiye ücretini ödediği esnada çocuk bir anda yola fırladı.
Bu sırada karşı yönden gelen başka bir taksi duramayarak küçük çocuğa çarptı.
METRELERCE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce ileriye savruldu. Olayı gören aile ve çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk babasının kucağında olay yerinden ayrıldı.
Esenyurt'ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı VİDEO
OLAY ANLARI KAMERADA
Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.