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    Esenyurt'ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı

    Ailesiyle birlikte taksiden inmesinin ardından hızla yola atlayan çocuk, diğer yönden gelen taksinin çarpmasıyla savruldu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 10:45
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    Esenyurt'ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesi ile alışverişten dönen çocuk, taksiden indi.

    Anne ve babası taksiye ücretini ödediği esnada çocuk bir anda yola fırladı.

    Bu sırada karşı yönden gelen başka bir taksi duramayarak küçük çocuğa çarptı.

    METRELERCE SAVRULDU

    Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce ileriye savruldu. Olayı gören aile ve çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk babasının kucağında olay yerinden ayrıldı.

    Esenyurt'ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı VİDEO


    Esenyurt ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı #1

    OLAY ANLARI KAMERADA

    Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı #2

    Esenyurt ta yola atlayan çocuğa taksi çarptı #3

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