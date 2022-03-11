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    Esenyurt'ta yolda kalan sürücü: Kimse dışarı çıkmasın, sadece kaza yaparlar

    Kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı. Servis şoförü dışarı çıkacak sürücüleri de uyararak, "Kimse çıkmasın. Sadece kaza yaparlar, başka da bir şey olmaz" dedi.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 09:04
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    Esenyurt'ta yolda kalan sürücü: Kimse dışarı çıkmasın, sadece kaza yaparlar

    İstanbul'da gece başlayan kar yağışı Esenyurt'ta da etkisini gösterdi.

    Sabah işçileri taşımak için yola çıkan servis araçları yolda kaldı.

    Kontak kapatan şoförler, evlerine geri dönmeye çalıştı.

    "YOLCULARIMIZI GÖTÜREMEDİK, EVİMİZE DÖNÜYORUZ"

    Yolda kalan servis şoförü, "Servis araçlarımızla yola çıktık, gideriz diye düşündük ama her taraf kapalı yapacak bir şey yok. Araçlarımız kontak kapattık. Yolcularımızı götüremedik, evimize geri dönüyoruz. Kar lastiği de olsa çıkamıyoruz. İmkanı olan yola çıkmasın, sadece kaza yapar başka da bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

    Esenyurt ta yolda kalan sürücü: Kimse dışarı çıkmasın, sadece kaza yaparlar #1


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