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Esenyurt'ta yolda kalan sürücü: Kimse dışarı çıkmasın, sadece kaza yaparlar

Esenyurt'ta yolda kalan sürücü: Kimse dışarı çıkmasın, sadece kaza yaparlar

Kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı. Servis şoförü dışarı çıkacak sürücüleri de uyararak, "Kimse çıkmasın. Sadece kaza yaparlar, başka da bir şey olmaz" dedi.