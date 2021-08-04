Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu savrulan hafif ticari araç, kaldırımdaki yön tabelasına çarparak durdu. Kaldırımdaki anne ve oğlu, kazadan yön tabelası sayesinde kurtuldu.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında, cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile ters yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari araç, çapmanın etkisi ile savrularak yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi.

O sıra kaldırımda yürümekte olan anne ile çocuğu, yön levhasının aracı engellemesi ile ezilmekten kurtuldu.

Yaşanan anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

“BU DİREK OLMASAYDI KADIN VE ÇOCUĞU ALTINA ALIRDI”

Görgü tanıklarından Erkan Baran, “Araç cadde yönünden gelirken, karşıya geçmeye çalışan otomobile yandan çarptı. Bu direk olmasaydı kadın ve çocuğu altına alırdı.” ifadelerini kullandı.

Esenyurt’ta yön levhasının hayat kurtardığı anlar kamerada



“O DİREK HAYAT KURTARDI O ANDA”

Caddede esnaf olan Hakan Demirer ise şu sözleri kaydetti:

“Karşıya geçmeye çalışan hafif ticari araçla, caddede seyreden otomobil çarpıştı. Direk olmasaydı, kadın ve çocuk ezilecekti. O direk hayat kurtardı o anda.

Yön levhası hayat kurtardı. Hafif ticari aracın şoförünün beli ağrıdı biraz. Kendisindeydi, bir sıkıntısı yoktu. Çarpıştığı kişiyle anlaştılar ve tutanak tuttular. Kadın ile çocuğu devam etti. Onlarlık bir durum yoktu. Canlarını kurtardılar ne olduğunu da anlayamadılar.”