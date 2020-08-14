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    Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu

    Düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 06:27
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 06:27
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    Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu

    İstanbul Esenyurt'ta geçen 9 Mayıs'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen  operasyon sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı.

    Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı.

    Yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşını bu akşam yitiren evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Hakan Çetinkol, için yarın Esenyurt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendikten sonra cenazesinin Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne gönderileceği öğrenildi.

    Esenyurt ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu #1

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA AĞLAYAN BEBEĞE EMZİK GÖTÜRMÜŞTÜ

    Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt’taki İncirtepe Mahallesi 254’üncü Sokak’ta oturan bir ailenin yardımına koşmuştu.

    Ailenin 155 Polis imdat hattını araması üzerine polis memuru Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti.

    Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı.

    Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu VİDEO

    Esenyurt ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu #2

    EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

    Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hasan Çetinkol için başsağlığı mesajı paylaştı. Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "İstanbul-Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Hasan Çetinkol, 9 Mayıs günü Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir adrese ihbarı üzerine intikal etmiş, kaçan şahısları yakalama çalışmaları esnasında dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 13 Ağustos günü kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

    Esenyurt ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu #3


    Esenyurt ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu #4

    Esenyurt ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu #5

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