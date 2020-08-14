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Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu

Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu

Düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.