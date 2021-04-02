Okula çocuğunu götüren annenin başına 2’nci kattaki dükkandan cam düştü. Neye uğradığını şaşıran kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Gül Çetin (25) isimli kadın cadde üzerinde 7 yaşındaki çocuğunu okula götürürken, ölümle burun buruna geldi.

2’nci kattaki dükkanın camı üzerine düşmesiyle sesi duyan çevredeki vatandaşlar kadının üzerinde duran camı kaldırıp yardımcı oldu.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bir anlık bilinci kaybolan kadın, esnaf tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak başına dikişler atılan kadın taburcu edildi.

Esenyurt’ta yürürken 2'nci kattan başına cam düştü VİDEO

"CAM TAKILIRKEN DÜŞMÜŞ"

Olayı gören çevredeki bir esnaf büyük bir ses duyduklarını söyleyerek, "Kadın camın altındaydı çıkardım kadını. Ambulans bekledik bir süre gelmeyince kadını arabaya bindirdik götürdüler. İlk başta bir şeyi yoktu kadının ama sonradan kafasından bayağı bir kan geldi" dedi.

Görgü tanığı bir başka esnaf ise kadının durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Cam takılırken aşağıya düşmüş" diye konuştu.







