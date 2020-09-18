Zabıta ekipleri ile satış yapmamaları şeklinde uyarı alan seyyar satıcılar arasında çıkan kavga kameraya yansırken, olayda 7 kişi yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre, seyyar satıcıların araçlarının olduğu yere gelen bir grup zabıta, sebze satıcılarından satış yapmamalarını istedi.

Satıcılar, bu duruma karşı gelerek zabıta görevlileriyle tartışmaya başladı.

ARBEDE ÇIKTI: 7 YARALI

Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüşürken, biri zabıta görevlisi olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede çıktı

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Seyyar satıcıların araçlarında hasar meydana gelirken araç camlarında kırıklar olduğu görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.