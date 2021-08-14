4 kadın, 77 yaşındaki Şerife Zeynel Abidin’e “Oğluna zekat getirdik.” diyerek yaklaştı. Kadınlar, Abidin’in evindeki 5 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul’da, 11 Ağustos Çarşamba günü Esenyurt ilçesine bağlı Nine Hatun Mahallesi 173’cü Sokak'ta 4 kadın, pazarda karşılaştıkları 77 yaşındaki Şerife Zeynel Abidin ile bir süre sohbet etmelerinin ardından, “Oğluna zekat getirdik.” diyerek Abidin’in evine gittiler.

Kadınlar, Abidin’in evinde bulunan 5 bin lirayı çalarak kayıplara karıştılar.

KAMERAYA YANSIDI

Kadınların eve giriş ve çıkış anları, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadınlardan birinin dışarıda oturarak gözcülük yaptığı ortaya çıktı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Abidin olayı fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiler, kadınların yakalanması için çalışma başlattı.

“1 BİLEZİK VE 2 BİN LİRA PARA ÇIKARDILAR”

Şerife Zeynel Abidin, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Geldiler, 'Biz de seni arıyoruz, sana et getirdik. Bayramda da geldik ama seni bulamadık' dediler. Beni tanıdıklarını ve kuyumcunun eşi olduğunu söyledi, içlerinden bir tanesi. 'Biz eve gidelim Nazmi Hoca gelip seninle bir şey konuşacak' diyerek eve geçtik. 'Biz senin oğluna zekat getirdik, kimseye söyleme' diyerek bir bilezik ve 2 bin lira para çıkardılar. Daha sonra 'Bu paraları senin paran içine koyalım' dediler.

Esenyurt’ta zekat vereceğiz diye kandırdılar, 5 bin lira çaldılar VİDEO



“BAKTIM PARA GİTMİŞ”

Ben de parayı çıkardım. Cüzdana koyduktan sonra paraları daha sonra yüksek bir yere koymamız gerektiğini söyledi. Ben dolabın içine koyamayınca alıp kendileri koydular. Onları yolcu ettikten sonra eve gelip hemen parayı kontrol ettim ama baktım para gitmiş. Benden 5 bin lira para aldılar.”