Metrobüsten inen genç kadını zorla ara sokağa götüren şahıs, burada kadının boynuna ateş etti. Kadın hayatını kaybederken, aynı silahla kendisini de yaralayan şahsın tedavisi sürüyor.

Kader G., İstanbul’un Esenyurt ilçesi Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi.

Alpaslan Ç., Kader G.’yi kolundan tutarak zorla Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'a götürdü.

BOYNUNA ATEŞ ETTİ

Gözü dönmüş adam, burada genç kadının boynuna silahla ateş etti.

Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta zorla ara sokağa götürdüğü kadını öldürdü VİDEO

ZORLA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan cinayet öncesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği, kadını zorla götürdüğü, silah seslerini duyan vatandaşların da kaçtığı anlar yer alıyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.

Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alpaslan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

“ADAMDAN DUMAN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM”

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, “Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm.” dedi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.