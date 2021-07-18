Esenyurt'taki alkollü kadın sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Otomobiliyle yaptığı kazanın ardından bekçi ve polis ekipleri tarafından tutulan kadın, ekiplere hakaretler yağdırmasının ardından 'Adın ne?' sorusuna 'Cehennemin dibi' cevabını verdi.

Saat 23.00 sıralarında İstanbul E-5 karayolu Esenyurt Gökevler Mahallesi mevkisinde S.Y. isimli kadın, seyir halindeyken başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

O sırada devriye atan bekçiler kazaya müdahale etmek istedi.

Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğundan şüphelenen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

KÜFÜR VE TEHDİTLER SAVURDU

Bu sırada kimliğini vermemek için direnen kadın, arabasına binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bekçilere ve polis ekiplerine karşı direnen kadın küfürler edip, tehditler savurdu.

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ALKOL ALMADIĞINI SÖYLEDİ

Kimlik soran bekçiye “Sen kimsin” diyerek tepki gösteren ve hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını savunarak aracına bindi.

"ADIM CEHENNEMİN DİBİ"

Bu esnada GBT yapmak isteyen bir bekçinin "Adınız ne?" sorusuna “Cehennemin dibi” yanıtını veren S.Y, yeniden hakaret etmeye başladı.





ALKOLLÜ KADIN, EKİPLERE KİMLİK KONTROLÜ YAPMAK İSTEDİ

Uyarılara rağmen aracından inmeyen kadın, bu sefer de otomobilinin anahtarını alan bekçinin üzerine yürüdü. Bekçinin defalarca adını ve soyadını sorduğu kadın, kimlik kontrolü de yapmak istedi.

GAZETECİLERE DE SALDIRDI

Polis ekiplerinin gelmesi ile S.Y.'ye alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde kadının 2.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kendisine soru soran gazetecilere de saldıran alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Araca binen kadın, önce hastaneye, daha sonra polis merkezine götürüldü.