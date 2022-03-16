Petrol
102.83
2.92%
Euro
16.19
0.60%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
907.49
0.16%
Borsa
2079
0.00%
Bitcoin
584.410
1.32%
BTXN Coin
39.03
1.21%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada

    Önce kartı daha sonra parayı veren ATM önündeki vatandaşları, “ATM bozuk” diyerek uzaklaştıran, ardından paraları alıp ortadan kaybolan dolandırıcı, güvenlik kameralarından tespit edildi.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi genelinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

    Yapılan incelemelerde güvenlik kamerasına bir şüpheli takıldı.

    ATM’den para çekmek isteyen kişilerin yanına yaklaşan bu şüphelinin, ATM'nin arızalı olduğunu söyleyerek mağdurları başka bir ATM’ye yönlendirdiği, daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Ekipler, güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü.

    Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada VİDEO

    100 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLADI

    Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. olduğu tespit edildi.

    F.Ş.’nin aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı.

    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada #1

    TUTUKLANDI

    F.Ş. “dolandırıcılık” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada #2

    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada #3

    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada #4

    Esenyurt’taki ATM önü dolandırıcısı kamerada #5


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    İngiltere basını: Rusya, Ukrayna'da C planını devreye aldı
    Dünya

    İngiltere basını: Rusya, Ukrayna'da C planını devreye aldı

    Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı
    Dünya

    Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

    Görüş Bildir