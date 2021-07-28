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    Esenyurt’taki ATM’de sıra kavgası

    Bir ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen iki kişi arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren kişileri, vatandaşlar zorlukla ayırdı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:39
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    Esenyurt’taki ATM’de sıra kavgası

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Tabela mevkisindeki ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı.

    Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt’ta tekmeli yumruklu ATM sıra kavgası VİDEO

    Esenyurt’taki ATM’de sıra kavgası #1

    Esenyurt’taki ATM’de sıra kavgası #2

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