Pınar Mahallesi'ndeki bilardo salonu sahibinden bir süredir haraç isteyen iki şahıs, istediğini alamayınca istekalarla saldırmaya başladı. Kıskıvrak yakalanan saldırganlar tutuklandı.

Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde 28 Aralık günü yaşanan olayda, bilardo salonu adeta yağmalandı.

Edinilen bilgiye göre, T.A. ve H.T. isimli şahıslar, yaklaşık bir aydır bilardo salonu sahibi yabancı uyruklu M.M.A.S.F.'den haraç istiyordu.

HARAÇ İÇİN SALDIRDILAR

İş yeri sahibinin para vermemesi üzerine ise T.A. ve H.T., salona gelerek istekalarla müşterilere saldırdı.

Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada, 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'taki bilardo salonunda istekayla saldıran şahıslar tutuklandı VİDEO ARŞİV

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda polisler, bilardo salonunun bulunduğu sitede yaşayan T.A. ve H.T.'yi yakaladı.

TUTUKLANDILAR

İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 saldırgan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.













