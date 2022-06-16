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    Esenyurt'taki bir düğünde PKK propagandası: 10 tutuklama

    Düğününde PKK lehine slogan atıp örgüt propagandası yapan damat ve 9 yakını gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 16.06.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 09:36
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    Esenyurt'taki bir düğünde PKK propagandası: 10 tutuklama

    İstanbul’un Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan bir düğünde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ihbarını aldı.

    Düğünde PKK sloganları

    Harekete geçen ekipler, düğünde propaganda yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yapılan incelemelerde damat Mesut K. ile 9 yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Esenyurt'taki bir düğünde PKK propagandası: 10 tutuklama VİDEO

    10 şüpheli tutuklandı

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

    Şüphelilerden 3 tanesinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

    Esenyurt taki bir düğünde PKK propagandası: 10 tutuklama #1

    Esenyurt taki bir düğünde PKK propagandası: 10 tutuklama #2

    Esenyurt taki bir düğünde PKK propagandası: 10 tutuklama #3


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