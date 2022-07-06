Esenyurt'taki dehşet sonucu ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

23 yaşındaki saldırgan, tartıştığı annesi ablası ve erkek kardeşini silahla öldürerek kendisini de ağır yaraladı. Aileden geriye kalan 1 kişi ayakta durmakta güçlük çekerken, 4 kişi de defnedildi.

İstanbul Esenyurt'ta aile içi katliam yaşandı.

Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, ailesi ile tartışmaya başlayan 25 yaşındaki Ömer Orak, annesi Nurten Orak (50), 9 ay önce evlenen 2,5 aylık kız kardeşi Esra Yamak (27) ve kardeşi Yasin Orak'ı (23) silahla taradı.

Ailesinden 3 kişiyi öldürerek kafasına sıkan Ömer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Aileden 1 kişi iş yerinde olduğu için katliamdan sıyrıldı

Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak (27) olduğu belirtildi. Yenibosna Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından Orak ailesinin cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak Arnavutköy Gasilhanesi'nde götürüldü. Öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı.

Anne, kızı ve oğlu aynı mezara, katilleri ise 50 metre öteye defnedildi

Fiziki mesafeyi korumak amacıyla cenaze namazı cami içerisinde değil, gasilhane önünde kılındı. Namazın ardından Orak ailesinin cenazeleri, Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Nurten Orak, kızı Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak aynı mezara defnedildi. Ailesini silahla öldüren Ömer Orak ise kendilerinden yaklaşık 50 metre ileriye defnedildi.

































