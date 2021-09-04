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- Esenyurt'taki evlerinden kaçan teyze ve yeğeni Beşiktaş'ta bulundu
Esenyurt'taki evlerinden kaçan teyze ve yeğeni Beşiktaş'ta bulundu
Önceki gün evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki kız çocuklarının Beşiktaş'ta oldukları belirlendi. Çocuklar, kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını söyledi.
- DHA
- 04.09.2021 - 17:10
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1240. Sokak'ta yaşayan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan (12), önceki gün sabah saatlerinde evden ayrılarak ortadan kaybolmuştu.
Ailelerin ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışmaları başlatmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA ORTAYA ÇIKTILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kızların taksiyle Beşiktaş'a gittiklerini belirledi. Kızlar Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulundu.
GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİLER
Kızların polise, kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını, geceyi bir camide uyuyarak geçirdikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi. İki kız çocuğunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Esenyurt'ta evden kaçan teyze ve yeğenini arama çalışmaları devam ediyor