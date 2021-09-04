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Esenyurt'taki evlerinden kaçan teyze ve yeğeni Beşiktaş'ta bulundu

Esenyurt'taki evlerinden kaçan teyze ve yeğeni Beşiktaş'ta bulundu

Önceki gün evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki kız çocuklarının Beşiktaş'ta oldukları belirlendi. Çocuklar, kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını söyledi.