- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'taki galerilere ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi
Esenyurt'taki galerilere ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi
- DHA
- 04.06.2021 - 13:27
- Güncelleme : 04.06.2021 - 13:30
Güvenlik güçleri, ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresleri takibe yapıldı.
4 FARKLI GALERİYE OPERASYON
Yapılan takiplerde, şüphelilerin otomobil galerisi içinde gelen kişilere ruhsatsız tabanca sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, 4 farklı otomobil galerisine geçen hafta operasyon düzenledi.
RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil galerilerinde yapılan araştırmalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 145 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.