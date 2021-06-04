Esenyurt'taki galerilere ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi

4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapan aynı aileden 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 7 adet ruhsat tabanca ve 145 adet fişek bulundu.

Güvenlik güçleri, ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresleri takibe yapıldı.

4 FARKLI GALERİYE OPERASYON

Yapılan takiplerde, şüphelilerin otomobil galerisi içinde gelen kişilere ruhsatsız tabanca sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, 4 farklı otomobil galerisine geçen hafta operasyon düzenledi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil galerilerinde yapılan araştırmalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 145 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.













