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    Esenyurt'taki galerilere ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi

    4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapan aynı aileden 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 7 adet ruhsat tabanca ve 145 adet fişek bulundu.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 13:30
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    Esenyurt'taki galerilere ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi

    Güvenlik güçleri, ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresleri takibe yapıldı.

    4 FARKLI GALERİYE OPERASYON

    Yapılan takiplerde, şüphelilerin otomobil galerisi içinde gelen kişilere ruhsatsız tabanca sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, 4 farklı otomobil galerisine geçen hafta operasyon düzenledi.

    RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil galerilerinde yapılan araştırmalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 145 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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