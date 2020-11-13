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    Esenyurt'taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması

    Bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 15:29
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 17:14
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    Esenyurt'taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

    Kapalı olması gereken eğlence mekanında, dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

    BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTILAR

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.

    Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.

    Esenyurt'ta 'Miss Uganda' güzellik yarışması İZLE

    DAKİKALARCA DANS ETTİLER

    Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.

    Öte yandan, eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #1

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #2

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #3

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #4

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #5

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #6

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #7

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #8

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #9

    Esenyurt taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması #10

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