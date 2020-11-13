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Esenyurt'taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması

Esenyurt'taki gece kulübünde ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması

Bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.