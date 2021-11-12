Esenyurt'taki genç, buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi

Esenyurt'taki genç, buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi

Bir grup genç, önceden aralarında husumet yaşadıkları kişiyi buluşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp, tekme tokat dövdü. Saldırı anı ise kameraya kaydedildi.

Esenyurt'ta bir grup arkadaş, daha önceden aralarında husumet yaşanan genci, buluşmak için çağırdı.

Olacaklardan habersiz buluşmaya gittiğini düşünen genç, 4 kişi tarafından tekme tokat dayak yedi.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Saldırganlardan biri, darbettiği genci yere düşürüp vurmaya devam etti.

Olay yerinde bulunan arkadaşları ise, müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti.

Bir süre sonra saldırganlar olay bölgesinden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay cep telefonu ile kaydedildi.

Esenyurt'taki genç buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi ViDEO









