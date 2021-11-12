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    Esenyurt'taki genç, buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi

    Bir grup genç, önceden aralarında husumet yaşadıkları kişiyi buluşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp, tekme tokat dövdü. Saldırı anı ise kameraya kaydedildi.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:52
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    Esenyurt'taki genç, buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi

    Esenyurt'ta bir grup arkadaş, daha önceden aralarında husumet yaşanan genci, buluşmak için çağırdı.

    Olacaklardan habersiz buluşmaya gittiğini düşünen genç, 4 kişi tarafından tekme tokat dayak yedi.

    TEKME TOKAT SALDIRDI

    Saldırganlardan biri, darbettiği genci yere düşürüp vurmaya devam etti.

    Olay yerinde bulunan arkadaşları ise, müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti.

    Bir süre sonra saldırganlar olay bölgesinden ayrıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan olay cep telefonu ile kaydedildi.

    Esenyurt'taki genç buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi ViDEO

    Esenyurt taki genç, buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi #1

    Esenyurt taki genç, buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi #2

    Esenyurt taki genç, buluşmaya çağırılıp tekme tokat dayak yedi #3

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