Esenyurt'taki genç kadının isyanı sonrası, gözaltına alınan eşi tutuklandı

Esenyurt'ta boşanmak istediği eşi tarafından silah zoruyla kaçırıldığını belirten Fatma Yasak'ın sesini sosyal medyadan duyurmasının ardından tekrar gözaltına alınan Alper Tasalı tutuklandı.

Fatma Yasak, 2 yıl öce evlendiği ve bir süre önce de boşanma kararı aldığı eşi Alper Tasalı tarafından sürekli şiddete uğradığını, silah zoruyla kaçırılıp öldürülmek istendiğini sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla duyurdu.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yasak, eşini bir şekilde ikna edip elinden kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu ancak gözaltına alınan Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GENÇ KADIN, SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Genç kadın, sesini sosyal medyadan duyurdu. Fatma Yasak, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında yaşadığı tüm süreçleri anlatarak "Ben yaşamak istiyorum. Lütfen sesimi duyun" demesi üzerine savcılık harekete geçti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINAN EŞ, TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Tasalı, tekrar gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

















