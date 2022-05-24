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    Esenyurt'taki günübirlik evde alkol alan kız camdan düşüp öldü

    4 kişilik arkadaş grubunun, kiraladıkları evde alkol almaya başladığı esnada, 17 yaşındaki kız camdan düşerek can verdi. Olay sonrası kaçmaya çalışan arkadaşları ise komşularca yakalandı.
    • 24.05.2022 - 09:24
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    Esenyurt'taki günübirlik evde alkol alan kız camdan düşüp öldü

    İstanbul Esenyurt'ta alkol kullanımı bir cana daha mal oldu.

    Piri Reis Mahallesi'nde günübirlik lüks bir daire kiralayan 2'si kadın 4 kişi, burada alkol almaya başladı.

    Bu esnada alkol tüketenlerden 17 yaşındaki Rabia Yaman, camdan aşağıya düştü.

    Komşular, kaçan şüphelileri yakaladı

    İHA'nın aktarımına göre, olayı gören diğer 3 arkadaş ise panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti.

    Rabia, olay anında son nefesini verdi

    Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Geniş güvenlik önlemleri alındı

    Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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