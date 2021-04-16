Esenyurt'taki Haramidere yine mavi aktı

Atıklar nedeniyle sık sık rengi değişen Haramidere'nin rengi tekrar maviye bürünürken, esnaf da bu duruma isyan etti.

İstanbul Esenyurt'taki Haramidere'nin rengarenk akması daha önce DHA tarafından gündeme getirilmişti.

Yaklaşık 1 ay önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akan Haramidere yine mavi attı.

Deredeki pislik ve koku nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, renkten renge giren dere havadan görüntülendi.

RENKLİ ATIKLAR, ÇEVRE SAKİNLERİNİ KORKUTUYOR

Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayarak önce Haramidere daha sonra da Marmara Denizi'ne dökülen yağmur suyu kanallarına bırakılan renkli atıklar çevre sakinlerini korkutuyor.

ESNAF İSYAN ETTİ

Daha önce aynı dereninin Haramidere kısmında ortaya çıkan renkli atıklar, bu sefer de Akçaburgaz Mahallesi'nde belirdi. Esenyurt'un içinden geçen kanalın farklı kısımlarına kırmızı ve mavi renkte su aktı.

Kanalın Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan kısmı maviye büründü. Dereden yayılan koku da derenin çevresinde bulunan esnafı isyan ettirdi.

"ESENYURT'UN TAMAMI BU KOKUYU SOLUYOR"

Esenyurt'un tamamının kanaldan yayılan kötü kokuyu soluduğunu söyleyen bir iş yeri sahibi ise "Bu dere devamlı rengarenk kokuyor. Yukarıda sanırım fabrikaların atıkları var. Çok kötü kokuyor. Biz bu kokuyu akşama kadar soluyoruz. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kanal buradan Haramidere'ye akıyor. Esenyurt'un içinden geçiyor. Esenyurt'un tamamı bu kokuyu soluyor. Muhtemelen yukarıdaki fabrikaların atık suları. Mavi, siyah akıyor." ifadelerini kullandı.





































