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    Esenyurt'taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı

    Hırsızlık için girdiği nalburda iş yeri sahibine yakalanan şahıs, kaçmak istediği sırada apartman boşluğuna düştü.
    • 02.05.2022 - 13:30
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    Esenyurt'taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ne gelen bir kişi, nalburun çatısını kırarak içeri girdi.

    Bu sırada nalburun yanında bulunan iş yerinin çalışanı, şüpheliyi dükkana giren kişiyi görünce durumu Rıza Ay'a haber verdi.

    İş yerinin olduğu apartmanda yaşayan Rıza Ay, dükkanına hırsız girdiğini öğrenince hemen aşağıya indi. İner inmez çatıdaki hırsızı gören Ay, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Hırsız apartman boşluğuna sıkıştı

    Dakikalarca çatıdan inmeyen hırsız, sonunda bastığı sacın çökmesi üzerine apartman boşluğuna düşerek sıkıştı.

    Esenyurt taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı #1

    İtfaiye kurtardı

    Polis ekiplerinin, şüpheliyi çıkarma çalışması sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

    İtfaiyeciler, apartman boşluğundaki hırsıza ulaşmak için beton duvarı kırdı. Sıkıştığı yerden çıkarılan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    "Sopayla kendine vuruyordu"

    Yaşadığı ilginç hırsızlık girişimini anlatan Rıza Ay, "Sabah saatlerinde yan komşum aradı. Dükkana birinin girdiğini söyledi. Hemen aşağıya indim. Bir tanesi beni görünce kaçtı. Ben bu sırada diğerini görmedim. Sesler gelince fark ettim. Girdiği yerden kafasını çıkardı. Ben içeride olduğunu anladım, bu sırada arkadaşlarım da geldi. Kaçacak yeri yoktu. Çatının üzerindeki saclara bastı. Bu sırada sac çöktü. İtfaiye ve polis geldi. Duvarı kırdılar. Bu çıkmak istemedi. Yaklaşık 6-7 saat sürdü. Düştükten sonra ayağını burktu. Orada bulduğu sac parçalarını üzerine sürdü. Sopayla kendine vuruyordu" dedi.

    Esenyurt taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı #2

    Esenyurt taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı #3

    Esenyurt taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı #4

    Esenyurt taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı #5

    Esenyurt taki hırsız apartman boşluğuna sıkıştı #6


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