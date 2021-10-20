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Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı

Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı

Bir alışveriş merkezi içerisinde bowling oynayan kadının çantası, yabancı uyruklu hırsız tarafından çalındı. O anlar kameraya yansırken hırsız, aynı AVM'de başka bir mağazada yakalandı.