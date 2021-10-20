Euro
10.8516
0.24%
Dolar
9.3259
0.34%
Altın
533.29
0.88%
Borsa
1.431
0.05%
Bitcoin
596.449
3.06%
EXEN Coin
20.87
-0.47%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı

    Bir alışveriş merkezi içerisinde bowling oynayan kadının çantası, yabancı uyruklu hırsız tarafından çalındı. O anlar kameraya yansırken hırsız, aynı AVM'de başka bir mağazada yakalandı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 12:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı

    17 Ekim Pazar akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinin içindeki oyun salonunda G.N.B. isimli vatandaş, arkadaşları ile oyun salonunda bowling oynadı.

    G.N.B., bu sırada, içinde cüzdan ve cep telefonunun bulunduğu çantanın kaybolduğunu fark etti.

    Durumu AVM'nin güvenlik görevlilerine söyleyen G.N.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Oyun salonuna ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çantayı çaldığını tespit etti.

    Şüphelinin hala AVM'de olduğunu belirleyen ekipler, hırsızı giyim mağazasında yakaladı.

    Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı ViDEO

    YABANCI UYRUKLU HIRSIZ YAKALANDI

    Şüphelinin yabancı uyruklu Tarek S. olduğu belirlenirken, üst aramasında G.N.B.'ye ait çanta çıktı. Çanta tekrar kadına verilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    HIRSIZ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Filistin uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları oyun salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı #1

    Esenyurt taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir