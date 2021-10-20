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- Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı
Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı
- DHA
- 20.10.2021 - 11:50
- Güncelleme : 20.10.2021 - 12:00
17 Ekim Pazar akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinin içindeki oyun salonunda G.N.B. isimli vatandaş, arkadaşları ile oyun salonunda bowling oynadı.
G.N.B., bu sırada, içinde cüzdan ve cep telefonunun bulunduğu çantanın kaybolduğunu fark etti.
Durumu AVM'nin güvenlik görevlilerine söyleyen G.N.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Oyun salonuna ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çantayı çaldığını tespit etti.
Şüphelinin hala AVM'de olduğunu belirleyen ekipler, hırsızı giyim mağazasında yakaladı.
Esenyurt'taki hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı ViDEO
YABANCI UYRUKLU HIRSIZ YAKALANDI
Şüphelinin yabancı uyruklu Tarek S. olduğu belirlenirken, üst aramasında G.N.B.'ye ait çanta çıktı. Çanta tekrar kadına verilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
HIRSIZ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Filistin uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları oyun salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.