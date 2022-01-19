6 katlı apartmanın en üst katında gözüne kestirdiği ayakkabıları paspasa sararak kaçan hırsız kadın, kapıya not bıraktı. Notta ise 'Sizin için temizlik yaptım' yazısı hayrete düşürdü.

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 6 katlı apartmana giren kağıt toplayıcı kadın, bir süre katları gezerek etrafı kontrol etti.

Katta kimsenin olmadığından emin olan kadın hırsız, daire önünde bulunan ayakkabılığa giderek teker teker ayakkabıları toplamaya başladı.

AYAKKABILARI ÇALIP NOT BIRAKTI

Korkulukta asılı olan paspasa ayakkabıları koyarak rulo halinde saran kadının, bir kağıda yazdığı notu kapıya iliştirerek kaçması ise hayrete düşürdü.

Esenyurt'taki hırsız çaldığı ayakkabılar için not bıraktı VİDEO



"UZAK BİR TEMİZLİK YAPTIM SİZİN İÇİN"

Hırsızın notunda ise “Ben ufak bir temizlik yaptım sizin için, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle” yazdığı görüldü.

Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden aile, notu görmeleriyle ikinci kez şok oldu.

"NOTU GÖRENE KADAR ŞİKAYETÇİ OLMAYACAKTIM"

Kapısının önünde çok sayıda ayakkabının çalındığını ve ardından bir not bırakıldığını söyleyen Ömür A., “Sabah 06.00 sıralarında hırsız apartmana girmiş. Sanki bizim daireyi biliyormuş gibi en üst kata çıkmış. Biz 6’ncı katta oturuyoruz. Direkt bizim dairenin önüne gelip ayakkabıları almış. Benim 6-7 çift ayakkabım vardı. Babamın ve annemin de ayakkabıları vardı hepsini almış. Sanki biliyormuş gibi. Halıyı götürmeye çalışmış. Kutuda soğan vardı. Soğanı almış. Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım. Notu gördükten sonra çok şaşırdım. Nasıl cesaret edip o notu yazmış anlamış değilim. Güvenlik kamerasına baktığımda 9-10 dakikada işini halledip gitmiş.” ifadelerini kullandı.