Esenyurt'taki hırsızlar, yakalanınca soyunmaya çalıştı

İkinci el eşya dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 100 lira para aldığı söylenilen kadınlar, işletme sahibinin kendisini fark edip suçlamasıyla soyunmaya kalkıştı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde hırsızlık meydana geldi.

İddiaya göre, bir ikinci el eşya dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 100 lira para alan kadınları işletme sahibi fark etti.

Durumun anlaşılmasıyla işletme sahibi kadınlardan parayı geri istedi.

SOYUNMAYA ÇALIŞTI

Kadınlar kendilerine para çaldıklarını iddia eden adama inandırmak için soyunmaya kalkıştı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tişörtünü çıkaran kadınlardan birisi kendisini cep telefonu kamerası ile kaydeden adama da tepki gösterdi. Kadınlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



