Esenyurt'taki kadın cinayeti: Katil eski sevgilisi çıktı

Metrobüsten indikten dakikalar sonra ara sokakta eski sevgilisi tarafından öldürülen Kader Gökçe'nin, kendisini de vuran Alpaslan Çay'dan 5 önce şikayetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda Kader Gökçe (23), Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten dakikalar sonra Alpaslan Çay'ın yanına geldi.

28 yaşındaki Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çay, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Gökçe ve Çay, kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta zorla ara sokağa götürdüğü kadını öldürdü

5 AY ÖNCEKİ ŞİKAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrasında yapılan incelemede çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkan Alpaslan Çay'ın, Kader Gökçe ile eski sevgili oldukları belirlendi.

Yapılan incelemede Kader Gökçe'nin, 14 Aralık'ta Bakırköy Aileici Büro Amirliğine gelerek tehditten dolayı Alparslan Çay'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

6 Ocak'ta ise Alpaslan Çay'ın, Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliğine gelerek "kasten yaralama ve yağma" iddiasıyla Kader Gökçe'den şikâyetçi olduğu belirlendi.