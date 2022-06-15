Kadın kuaföründeki sandayle ve demir masanın bacaklarını tek tutuşta kaldırarak çalan ve üzerinde kadın kıyafetleri bulunan şahıs, kameralardan kaçamadı.

İstanbul Esenyurt'ta kadın kılığına girdiği iddia edilen şahıs, kadın kuaförünün bahçesine girdi.

Burada bulunan sandalye ve demir masa ayaklarını büyük bir rahatlık ile çalan şahıs, olayın ardından da kayıplara karıştı.

O anlar

İHA'nın aktarımına göre, yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'taki kadın kılığında hırsızlık kamerada VİDEO

"Bir tutuşta kaldırarak götürüyor eşyaları"

Yaşanan hırsızlığı anlatan işyeri sahibi Merve Akkoyun, “Sabah iş yerine geldim ve bahçede duran ahşap masamın ayağının ve sandalyelerimin yerinde olmadığı gördüm. Kadın kılığına girdiğini düşündüğüm erkek bir hırsız bu eşyalarımı çalmış. İşin ilginç yanı hırsız, bir tutuşta kaldırarak götürüyor eşyaları. Bu sebeple erkek olduğunu düşünüyorum hırsızın.

"Kameranın caydırmaması korkutucu"

Görüntüleri izlediğimde şahsın halterci olduğunu düşündüm. O kadar zayıf bir insan nasıl o demiri kaldırabildi. Onu da geçtim bahçenin içinden nasıl zorlanmadan çıkarabildin. Bu durum beni gerçekten ürküttü, kameranın caydırmaması ise daha da fazla korkutucu gerçekten. Çabuk paraya dönüştürebileceği şeyleri çalmış. Masanın demir ayakları ve sandalyeleri gitmiş. Bu eşyaları hurdacıya satıp hızlı para kazanmak istiyorlar diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.