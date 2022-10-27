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Esenyurt'taki lüks sitenin valesi ölü bulundu

Esenyurt'taki lüks sitenin valesi ölü bulundu

Lüks bir sitede vale görevini yapan Volkan Üzüm, arkadaşları tarafından ölü bulundu. Üzüm'ün alkol alıp, uyuduğu iddia ediliyor.