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    Esenyurt'taki lüks sitenin valesi ölü bulundu

    Lüks bir sitede vale görevini yapan Volkan Üzüm, arkadaşları tarafından ölü bulundu. Üzüm'ün alkol alıp, uyuduğu iddia ediliyor.
    • 27.10.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:35
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    Esenyurt'taki lüks sitenin valesi ölü bulundu

    İstanbul Esenyurt'un Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lüks sitede korkunç bir olay yaşandı.

    Sitedeki iş yerleirne sabah gelen çalışanlar, vale görevi yapan Volkan Üzüm'ü dinlenme odasında hareketsiz yatarken buldu.

    Akşam eve gitmeyip iş yerinde kaldığı düşünülen Üzüm’ü gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Öldüğü belirlendi

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Volkan Üzüm’ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Alkol alıp uyuduğu iddiası

    Üzüm’ün ölüm nedeninin yapılan incelemelerin ardından belli olacağı belirtilirken, hayatını kaybeden şahsın ailesel sorunları olduğu ve gece alkol alıp yattığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    Esenyurt taki lüks sitenin valesi ölü bulundu #1


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