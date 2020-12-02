- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti
Esenyurt'taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti
- DHA
- 02.12.2020 - 11:05
- Güncelleme : 02.12.2020 - 12:02
Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkenin her köşesinde denetimler gerçekleştiriliyor.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bürosu ekipleri, ilçe genelinde dün akşam denetim yaptı.
Ekiplerin durdurduğu bir minibüste 17 yerine 39 yolcu olduğunu belirledi.
IŞIĞI SÖNDÜRÜP, KİMSE YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI
Minibüs sürücülerinin, uzaktan trafik ekibini görünce minibüsteki iç aydınlatma lambalarını söndürerek, araç içerisinde kimse olmadığı görüntüsü vermeye çalıştığı anlaşıldı.
YOLCULAR ÜCRET SORDU
Polis tarafından ayaktaki yolculara inmeleri konusunda çağrı yapılırken, bazı yolcular buna karşı çıktı. Bazı yolcular ise, "Verdiğimiz ücretler ne olacak?" diye sordu. Polisler bunun üzerine şoföre indirilen yolculara ücretlerini iade etmelerini istedi.
7 MİNİBÜSE CEZA
Öte yandan denetimlerde, 7 minibüste fazla yolcu taşınması nedeniyle cezai işlem uygulandı.