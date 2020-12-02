Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.349
0.64%
EXEN Coin
11.53
5.10%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Esenyurt'taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti

    Minibüslere yapılan denetimde indirilen fazla yolcular paralarını sorunca polis, minibüsçüye önce ücret iadesi yaptırdı; ardından ceza kesti.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 11:05
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 12:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti

    Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkenin her köşesinde denetimler gerçekleştiriliyor.

    Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bürosu ekipleri, ilçe genelinde dün akşam denetim yaptı.

    Ekiplerin durdurduğu bir minibüste 17 yerine 39 yolcu olduğunu belirledi.

    IŞIĞI SÖNDÜRÜP, KİMSE YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI

    Minibüs sürücülerinin, uzaktan trafik ekibini görünce minibüsteki iç aydınlatma lambalarını söndürerek, araç içerisinde kimse olmadığı görüntüsü vermeye çalıştığı anlaşıldı.

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #1

    YOLCULAR ÜCRET SORDU

    Polis tarafından ayaktaki yolculara inmeleri konusunda çağrı yapılırken, bazı yolcular buna karşı çıktı. Bazı yolcular ise, "Verdiğimiz ücretler ne olacak?" diye sordu. Polisler bunun üzerine şoföre indirilen yolculara ücretlerini iade etmelerini istedi.

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #2

    7 MİNİBÜSE CEZA

    Öte yandan denetimlerde, 7 minibüste fazla yolcu taşınması nedeniyle cezai işlem uygulandı.

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #3

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #4

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #5

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #6

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #7

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #8

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #9

    Esenyurt taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir