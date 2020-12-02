Esenyurt'taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti

Esenyurt'taki minibüsler yine fazla yolcuyla hareket etti

Minibüslere yapılan denetimde indirilen fazla yolcular paralarını sorunca polis, minibüsçüye önce ücret iadesi yaptırdı; ardından ceza kesti.

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkenin her köşesinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bürosu ekipleri, ilçe genelinde dün akşam denetim yaptı.

Ekiplerin durdurduğu bir minibüste 17 yerine 39 yolcu olduğunu belirledi.

IŞIĞI SÖNDÜRÜP, KİMSE YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI

Minibüs sürücülerinin, uzaktan trafik ekibini görünce minibüsteki iç aydınlatma lambalarını söndürerek, araç içerisinde kimse olmadığı görüntüsü vermeye çalıştığı anlaşıldı.

YOLCULAR ÜCRET SORDU

Polis tarafından ayaktaki yolculara inmeleri konusunda çağrı yapılırken, bazı yolcular buna karşı çıktı. Bazı yolcular ise, "Verdiğimiz ücretler ne olacak?" diye sordu. Polisler bunun üzerine şoföre indirilen yolculara ücretlerini iade etmelerini istedi.

7 MİNİBÜSE CEZA

Öte yandan denetimlerde, 7 minibüste fazla yolcu taşınması nedeniyle cezai işlem uygulandı.





























