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    Esenyurt'taki taciz şüphelisi tutuklandı

    Esenyurt'taki taciz şüphelisi tutuklandı

    İstanbul Esenyurt'ta 10 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 31.05.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 19:40
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    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi.

    Mahalleli linç girişiminde bulundu

    Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli M.A.B.'yi gözaltına aldı.

    Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi. Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi.

    Şüpheliyi mahallelinin elinden Vali ile polis kurtardı

    Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi. Toplanan kalabalıkla konuşan Ali Yerlikaya ve Zafer Aktaş sakinleştirmeye çalıştı.

    Çevik Kuvvet desteği alınarak kalabalıktan çıkarılan M.A.B. götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt'taki taciz şüphelisi tutuklandı VİDEO

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Esenyurt'ta taciz şüphelisine linç girişimi VİDEO ARŞİV

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