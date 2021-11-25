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    Esenyurt'ta taksimetre tartışması kavgayla sonuçlandı

    Orhan Gazi Caddesi'nde taksiye binen yolcu ile şoför arasında tartışma yaşandı. Kontaktan anahtarı çekip alan öfkeli yolcu, durumu öğrenip bölgeye gelen taksici grubundan tekme tokat dayak yedi.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 15:20
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    Esenyurt'ta taksimetre tartışması kavgayla sonuçlandı

    Esenyurt'un Orhan Gazi Caddesi'nde, saat 04.00 sularında bir kişi taksiye bindi.

    Bu sırada yolcu ile taksi şoförünün arasında, taksimetre itirazı nedeniyle tartışma yaşandı.

    KONTAKTAN ANAHTARI ÇEKTİ

    Giderek büyüyen tartışmada yolcu, taksi şoförüne kızarak kontaktaki anahtarı çekip aldı.

    Esenyurt'taki taksicilerden meydan dayağı VİDEO

    TAKSİCİLERDEN DAYAK YEDİ

    Taksi şoförünün telsizden arkadaşlarına durumu bildirmesiyle bölgeye toplanan taksiciler, yolcuyu feci şekilde darbetti.

    "HAKSIZSAM BİR DAHA DÖVÜN"

    Dakikalarca dayak yiyen yolcunun "Haksızsam bir daha dövün" dediği anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı.

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