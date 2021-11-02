Yabancı uyruklu şahısların paralarını tantanacılık yöntemiyle çalmaya çalışan 3 kişi, yakalanacağını anlayınca soyunarak kaçmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Sultaniye Mahallesi'nde yabancı uyrukluların yanlarına yanaşan 3 kadın, “tantanacılık” yöntemi ile 2 yabancı uyruklu kişinin parasını çaldı.

Durumu fark eden yabancı uyruklu şahıslar, kadınları bırakmayarak polisi aradı.

Yakalandıklarını anlayan kadınlar kaçmaya çalıştı ancak soyulan şahıslar kadınları tutup, bırakmadı.

SOYUNDUKLARINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Yakalanınca soyunmayı adet haline getiren hırsızlar, yine soyunarak olay yerinden uzaklaştı. Soyunan kadınları karşılarında gören yabancı uyruklu şahıslar ise şoke oldu. Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'taki tantanacı hırsızlar yakalanmak üzereyken soyundu VİDEO







HEP AYNI YÖNTEM

Esenyurt’ta bulunan esnaf ve yabancı uyrukluların kabusu olan “tantanacı çete” aynı yöntemle defalarca başvurdu. Olay çıkarıp kargaşayı fırsat bilen kadınlar, bu sırada ceplerde bulunan para ve telefonları çalıyor.

YAKIN ZAMANDA YİNE HIRSIZLIK YAPTILAR

Dükkanlara da girip esnafı oyalarken malzeme çalan hırsızlar, yakalanınca soyunarak olay yerinden uzaklaşıyor. Geçtiğimiz aylarda da aynı çete, yabancı uyruklu bir kişinin 300 TL çalıp olay çıkarmış ve yine soyunarak kaçmıştı.



