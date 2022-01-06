Sanayi sitesinde kaporta boyası yapan usta, araçtaki nemi kurutmak için tiner yaktı. Bu sebeple çıkan yangında ise usta yanmaktan son anda kurtuldu.

Esenyurt'taki sanayi sitesindeki kaporta ustasının çocukluk döneminde öğrendiği yöntem, yangın çıkardı.

NEMİ KURUTMAK İÇİN TİNER YAKTI

Kaporta boyası yapan Hakkı Timur, kaporta macununun altında biriken nemi kurutmak için tiner kullandı.

Aracın tavan kısmına tiner dökerek yangına neden olan Timur, ateşi söndürmek için kıyafeti ile ateşi havasız bırakmaya çalıştı.

Kıyafetinin alevler içinde kalan kaporta ustası, bir süre kolunu sallayarak alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Esenyurt'taki usta, nem kurutmak için tiner yakınca alevler içinde kaldı VİDEO



"TİNER DÖKERSEM KURUYACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Yaşanan o anları anlatan Hakkı Timur, "O gün sabah saatlerine kadar çalıştığım için yorulmuştum ve uykum gelmişti. Kuzenimin de arabası tamire gelmişti ve acelesi vardı. Onu da aradan çıkartayım öyle kapatayım dedim. Kaporta boyası yapılacaktı. Tavanda bir macun vardı kaldırdığımda altında su biriktiğini gördüm. Tiner dökersem suyun kuruyacağını düşündüm ama su kurumadı.

"ARKADAŞLARIM ATEŞLE OYNADIĞIMI DÜŞÜNMÜŞ"

Sonra ben de çakmakla yaktım hemen kurusun diye. Alev söndü sandım görünmüyordu ama sönmemiş. Birden elimdeki bez alev aldı. Sonra alevler üzerime sıçradı. Panik yapmadım hemen bezi yere attım ve üstümdeki kıyafeti çıkardım. Sonra tabii ateş söndü. Tabii o an korktum alevler beni veya diğer arabaları yakabilirdi. O arabalar yansa ben ne derdim. Ama Allah'tan ki bir şey olmadı. Beni gören arkadaşlarımda ateşle oynadığımı düşünmüş. Hiç ateşle oyun olur mu?" şeklinde konuştu.