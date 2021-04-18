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    Esenyurt'taki yaralı kedinin, vurulduğu belirlendi

    Tedavi altına alınan kediye yapılan muayene sonucunda vurulduğu ortaya çıkarken, yaralı kedi sağlığına kavuştu.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 11:37
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    Esenyurt'taki yaralı kedinin, vurulduğu belirlendi

    İstanbul Esenyurt’ta bir hayvansever, 21 Mart’ta Turgut Özal Mahallesi 29. Sokak’ta bir kediyi ağır yaralı ve yürümekte zorlanırken görünce ekiplere haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediye ilk müdahaleyi burada yaptı.

    Ardından yaralı kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

    AMELİYATA ALINDI

    Yapılan detaylı incelemelerin ardından röntgen çeken ekipler, büyük bir şok yaşadı. Sinir bölgesine kurşun isabet ettiği görülen kedi hemen ameliyata alındı.

    Esenyurt taki yaralı kedinin, vurulduğu belirlendi #1

    VÜCUDUNDAN KURŞUN ÇIKTI

    Veterinerlerin yaptığı başarılı ameliyatla kurşun kedinin vücudundan çıkarıldı. Kedinin vücudundan çıkarılan kurşun hayrete düşürürken, kurşunun acısıyla bitkin düşen kedi de ameliyatla birlikte rahatladı.

    Esenyurt taki yaralı kedinin, vurulduğu belirlendi #2

    SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Tedavi sürecinde geçirdiği ameliyatların ardından gerekli rutin kontrolleri de yapılan kedinin sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

    Esenyurt taki yaralı kedinin, vurulduğu belirlendi #3

    Esenyurt taki yaralı kedinin, vurulduğu belirlendi #4

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