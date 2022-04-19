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    Esenyurt'taki yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi

    Karısıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle komşusu Süleyman Akbaba'yı öldürüp parçalara ayıran Alparslan Aslan, haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası aldı.
    • 19.04.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 12:16
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    Esenyurt'taki yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Alparslan Aslan, 2020 yılında eşiyle evde yakaladığı komşusu Süleyman Akbaba'yı öldürüp, cesedini parçalayarak poşet içerisinde yol kenarına atmıştı.

    Korkunç cinayetin aydınlanmasıyla Alparslan Aslan ve eşi Nubar Arslan tutuklanmıştı.

    Sanıklar bugün Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

    "1,5 yıl boyunca kandırıldım"

    Duruşmada savunma yapan Alparslan Aslan, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Aslan, maktül Süleyman Akbaba'nın kendisini 1,5 yıl kandırdığını ileri sürerek, şunları söyledi:

    "Sizin burada gördüğünüz madalyonun görünen yüzü. Ben Süleyman Akbaba ile olay gününden önce Tekirdağ'a arsa bakmaya gitmiştim. İstesem orada öldürürdüm. Neden gelip evimin içinde öldüreyim.

    "Bu namuslu ile namussuzun savaşıydı"

    Nasıl ki namussuzluğun, şerefsizliğin bir cezası yoksa, namuslu olmanın da cezasının olmaması lazım. Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır. Ben sadece adalet istiyorum."

    Esenyurt taki yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi #1

    "Boğazıma bıçak dayayıp, Süleyman'ı eve çağırmamı istedi"

    Süleyman Akbaba ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen sanık Nubar Aslan ise "Alparslan'ın tehdidi üzerine Süleyman'ı eve çağırdım. Benim cinayetle hiçbir alakam yok. Alpaslan bıçağı boğazıma dayayıp, Süleyman'ı eve çağırttırdı. Ben bunu yapacağını bilemezdim. İki senedir ben de mağdurum. Çocuklarımı bana göstermiyorlar." dedi.

    "Beni komşuma gönderip onu öldürdü"

    Kimseyi kandırmadığını söyleyen Nubar Aslan, maktül Süleyman Akbaba ile eşi Alparslan'ın arkadaş olduğunu, bu nedenle öldürebileceğini düşünmediğini öne sürdü. Aslan "Beni alt komşuma gönderdi ve bu eylemi gerçekleştirdi. Ertesi gün beni ölümle tehdit etti. Bir insanı o şekle getiren insan, beni de o hale getirebilirdi. Sizden sadece beraatimi talep ediyorum." dedi.

    Esenyurt taki yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi #2

    Katile haksız tahrik indirimi, eşine de 15 yıl hapis

    DHA'nın haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alparslan Aslan için haksız tahrik indirimi uygulayarak, 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Nubar Aslan ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

    Esenyurt taki yasak aşk cinayetine haksız tahrik indirimi #3


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