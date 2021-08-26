Esenyurt'u mesken tutan hırsızlara gözaltı

Bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan üç şüpheli, İstanbul'dan kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Esenyurt'u mesken tutan hırsızlar, geçtiğimiz hafta 9 farklı evden soygun yapıp, park halindeki iki aracı da çaldı.

Girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarı ile otomobilleri çalan hırsızlar, araçları yok pahasına sattı.

30 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarını inceleyerek bir çalışma başlattı. Hırsızlık yöntemlerinde benzerlikler bulan ekipler çevrede olaylarla ilgili güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yaklaşık 30 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen asayiş büro ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan çete üyelerini tek tek tespit etti.

3 ŞÜPHELİ TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI

Yakalanacağını anlayan çete üyeleri ise bir araçla İstanbul dışına kaçarken polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla Tekirdağ taraflarında yakalandı. H.K., H.O., A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.