Eşi babası tarafından öldürülen gelin: Hatırlamıyorum

Kına gecesi müstakbel eşi, babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen genç kadın; heyecanlanıp bayıldığını, bu nedenle de hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Eser Efsane (32) ile Gaziantep’te yaşayan Damla Efsane, 10 ay nişanlı kaldıktan sonra nikah masasına oturdu.

Daha sonra düğün hazırlıklarına başlayan çiftin aileleri, alışveriş nedeniyle tartıştı. Kız tarafı düğünden vazgeçince çift, Kahramanmaraş'a kaçtı.

DAMADINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi, düğüne izin verdi. Geçen yıl 20 Eylül akşamı, kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Ancak kınada, gelinin babası Mehmet Gökbulut (46), damat Eser Efsane'yi boğazını keserek öldürdü, annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Gökbulut ile cinayete yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut (42), oğlu Cafer Gökbulut (22) ve kayınbiraderi Gökhan Gökbulut (34), tutuklandı. Haklarında Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Gökbulut ile diğer 3 sanık, bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

"BAYILDIĞIM İÇİN HATIRLAMIYORUM"

Duruşmada, SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen gelin Damla Efsane, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Olay sırasında baygınlık geçirdiğini dile getiren Damla Efsane, "Aileler arasında eşya yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Eser, beni Kahramanmaraş'a kaçırdı. Sonra ailem geldi. Barıştık ve düğün tarihi belirlendi. Her şey çok güzeldi. O geceye kadar her şey çok güzel gitti. O gece, kına sonrası bir anda ortalık karıştı, ondan sonrasını bayıldığım için hatırlamıyorum." dedi.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.