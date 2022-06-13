Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti: Hakim karşısına çıktı

23 yaşındaki eşi Hatice Senem'i işkence ederek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı ise kendisini HDP il binasına götürmemi istedi dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçtiğimiz eylül ayında 23 yaşındaki Hatice Senem, anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

2 gün boyunca işkence yaptı

Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopsi raporunda, Hatice Senem'in 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirtildi.



Evinden işkence aletleri çıktı

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, polis ekipleri tarafından Mehmet Senem'in evinde yapılan aramada, 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 tüfek fişeği ve 5 bin volt kapasiteli çalışır vaziyette elektroşok cihazı ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

İlk kez hakim karşısında

Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi. 'Öldürme amacıyla hareket etmedim' diyen sanık Senem, 2017 yılında eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini iddia etti.

"Bana 'Adam mısın?' dedi"

"Olay tarihinde eve geldiğimde birinin evin mutfağından çıktığını zannettim. Cama bakmak istediğimde önüme geçti. Camdan dışarı baktığımda kimseyi görmedim. Eşime tokat attım, o da bana 'Adam mısın?' dedi. Muş’taki aldatma olayının gerçek olup olmadığını sorduğumda bana, başka birini yatak odamıza aldığını ve beni aldattığını söyledi.

Kanepenin altında sopa ve bıçak duruyordu. Sopayı alarak eşimi darp ettim. İddianamede olduğu gibi şok aleti kullanmadım, bunu kabul etmiyorum. Daha sonra sopayı yere fırlattım. Banyoda ellerimi yüzümü yıkarken Hatice gelip sopayla sırtıma vurdu. Saçından tuttum, sopayı elinden aldım. O ara ayağı kaydı ve başı yere çarptı." dedi.

Senem, savunmasına şöyle devam etti:

"Öldüğünden haberim yoktu"

"Gece bir kaç kez mutfağa gittiğimde kanepede uyuduğunu gördüm ancak yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim. Sabah çocuğumu arkadaşımın evine götürdüm. Daha sonra pazara çalışmaya gittim. Sonrasında çarşıda polisler beni gözaltına aldı. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir. Eşimin vefat ettiğinden haberim yoktu, Dağa çıkma, PKK'ya katılma gibi bir amacım yoktu. Elektroşok cihazını kendini korusun diye eşime almıştım." diye savunma yaptı.

"PKK bayrağının altında fotoğraf çekerek tehdit etti"

"Sanıktan şikayetçi olan Hatice Semen'in babası Hüseyin Kurban, "Bu canavar, bu katil. Hatice'nin başkasıyla konuştuğu iddiası yalandır. Mehmet Senem, PKK bayrağının altında elinde silahla fotoğraf çekerek beni tehdit etti. Biz de Kürt'üz ama o Türk bayrağını kimse yere indiremez. Senin gibi vatan haini değiliz. Bu bayrağın altında yaşıyoruz. Kendisi kızımı tasarlayarak öldürdü." şeklinde konuştu.

"Kendisini HDP binasına götürmemi istedi"

Tanık olarak dinlenen Şehmus A. ise sanığın olay günü kendisini aradığını söyledi. Ş.A., "Sanık olay günü bana, 'Karım beni terk etti, çocuğu bırakıp gitti, çocuğuma birkaç gün siz bakar mısınız?' dedi. Mehmet eve giderek para alacağını söyledi, oradan da kendisini HDP binasına götürmemi istedi. HDP binasına götürdüğümde birileriyle Kürtçe konuştu, ancak ben Kürtçe bilmediğim için ne konuştuklarını anlamadım. Olay tarihinde sanık bana 'Diyarbakır'a gideceğim oradan da dağa çıkacağım' dedi. Uyuşturucu içtiği için söylediklerini pek önemsemedim. Olay günü polis bizi aldığında Mehmet'in uyuşturucu içmesi sebebiyle gözaltına alındığımızı sandım, eşini öldürdüğünü bilmiyordum." diye konuştu.

"Duruşma ertelendi"

Mahkeme heyeti, elektroşokun Hatice Senem üzerinde kullanıp kullanılmadığına dair adli tıp kurumundan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



