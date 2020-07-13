Eşi ve kayınvalidesini yaralayan zanlıya 20 yıl ceza

Esenyurt'ta eşi ve kayınvalidesine bıçakla saldırıp, tüfekle yaralayan zanlı, toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Hüseyin ve c çifti, ailevi nedenlerden dolayı birçok kez kavga etti.

Yine tartışmaların alevlendiği günlerden birinde Hüseyin İsenç, evden çıkan Ergül İsenç ve annesi Ayşe Öksüzömer'i takip etmeye başladı.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR, BU KEZ DE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Zanlı, kısa süren takibin ardından elindeki bıçakla önce eşini, sonra kayınvalidesini çeşitli yerlerinden yaraladı. Anne ve kızı ayağa kalkıp kaçmaya çalıştı ancak zanlı boynunda asılı tüfekle Ergül İsenç'e ateş edip, kaçtı.

40 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu bildirilirken, zanlının 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Silahlı saldırının bugün karar duruşması yapıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İsenç, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

‘TAHRİK VAR’ DEDİ

Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık İsenç'in avukatı, müvekkilinin olayda öldürme kastının olmadığını savunarak, sanığın olayı tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Son sözü sorulan sanık Hüseyin İsenç, “Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

20 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin İsenç'i eşi Ergül İsenç'e karşı “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceğine olası etkilerinin lehe indirim sebebi sayan mahkeme sanığın cezasını 12,5 yıla indirdi.

Sanık İsenç’e, kayınvalidesi olan Ayşe Öksüzömer’e karşı eyleminden dolayı da “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığa verilen cezada tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.