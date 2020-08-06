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Pendik'te eşine sinirlenen adamın evini ateşe vermesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi’nde eşi ile sorunları olan İsmail A., yaşadıkları tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadı.

İsmail A., kimse olmadığı gece saatlerinde evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale ederek söndürdü. 22 Temmuz'da gerçekleşen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eşine kızıp evine yakan adam kamerada ViDEO

MAHALLE SAKİNLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Apartmanın dış cephesinden kameraya yansıyan görüntülerde, daire içinden alevlerin yükseldiği, evin yandığını gören mahalle sakinlerinin de yangın tüpü ile alevlere camdan müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.