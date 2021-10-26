Eşinin öz yeğeni ile kaçan kadına, Müge Anlı tepki gösterdi

1 Ağustos'tan beri eşinin öz yeğeni ile ortadan kaybolan kadın, canlı yayına bağlanarak kendisini savunmaya çalıştı. Kadına tepki veren Müge Anlı, “Cinsime bir hakaret kabul ediyorum” dedi.

Müge Anlı’ya katılan 3 çocuk babası Seçer Kaygısız, 12 yıllık eşi Hatice'nin öz yeğeni Süleyman'la kaçtığını iddia etti.

Yardım isteyen Kaygısız, 1 Ağustos'tan beri eşinin ve ablasının oğlu Süleyman'ın ortadan kaybolduğunu, bu kaçma olayında kendi öz ablasının da parmağı olduğunu öne sürdü.

TELEFONUNDA GÖRDÜ, TARTIŞMA ÇIKTI

Eşi ve yeğeni Süleyman'ın bir hafta içinde birbirlerine yakınlaştıklarını, bu yakınlaşmanın ardından Hatice'nin çocuklara karşı olan davranışlarının ve konuşmasının değiştiğini belirtti.

Seçer Kaygısız, Süleyman'ın Hatice'yi “Haticem Aşkım” diye kaydettiğini de ekledi.

Bunu gördükten sonra da aralarında bir tartışma yaşandığını aktaran Kaygısız, yeğeni ile eşinin kaçacağını anladığını söyledi.

Müge Anlı'dan çocuklarını bırakıp yeğenine kaçan anneye: Siz cinsime hakaretsiniz VİDEO

SUÇ DOSYASI KABARIK

Evde okunmuş sabun ve 3 adet muska bulduklarını da dile getiren Seçer Kaygısız’ın anlattıkları şoke ederken; yeğen Süleyman'ın epey kabarık olan sabıka kaydı da ortaya çıktı.

Müge Anlı, Süleyman'ın “Hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla tehdit, hakkı olmayan yere tecavüz, hakaret, çocukların cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, güveni kötüye kullanmak” gibi suçlardan kaydı olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI DAYANAMADI: CİNSİME BİR HAKARET KABUL EDİYORUM

Aradan geçen 4 günün ardından Hatice Kaygısız, canlı yayına bağlanarak kendisini savunmaya çalıştı.

Müge Anlı, bu duruma daha fazla sessiz kalamadı ve tepkisini dile getirdi.

“Siz ve sizin gibi hanımlar ne yazık ki anneliğin kutsiyetini ayaklar altına alıyorsunuz.” diyen Anlı, şöyle devam etti:

“Sizin gibi 3 çocuğunu bırakıp da kaçan hanımların yaptığını, cinsime bir hakaret kabul ediyorum. Filler bile, 5 yaşına kadar çocuklarını ayaklarının arasında büyütüyor. Siz nasıl 5 yaşındaki ikizlerinizi ve 11 yaşındaki çocuğunuzu bırakıp gidersiniz? Allah sizin de müstahakkınızı versin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.”