Eşinin sevgilisini öldüren kadının cezası belli oldu

İstanbul'dan Konya'ya gelip boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Tufan Karabulak'la birlikteliği olan Aynur Süngülü'yü öldüren Özlem Karabulak'a 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Hacıseyitali Mahallesi'nde 3 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, İstanbul’dan, Seydişehir'e gelip boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'yü apartmanın giriş katında aralarında çıkan tartışma sonrası tabancayla öldürdü, yanında bulunan komşusu Emine Kumru’yu da elinden yaraladı.

Olaydan sonra taksiyle ilk olarak Konya otogarına, ardından Eskişehir'e geçip oradan da Kocaeli'deki eşinin akrabasının evine gidip saklanan Özlem Karabulak, polis tarafından yakalandı.

Seydişehir'e getirilen Karabulak, tutuklandı.

"ÇOK PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yargılanan Karabulak, son kez hakim karşısına çıktı.

Karabulak, son savunmasında, ''Eşime çocuklarımız için hayatımızın netleşmesini söylemiştim. Bana yapılan ardı arkası kesilmeyen, tehditler vardı. Çocuğumun düğününe gelmeme de engel oldular. Eşim benim ne kadar anlayışlı olduğumu, özellikle çocuklarımı düşündüğümü çok iyi bilirdi. Eşimi dükkanda bulamadığım için kendisini sıklıkla aramıştım. Ulaşamadığım için eve gittim. Maktulle tesadüfen karşılaştık. Hatta benim gelinimle de, etli ekmek yemek için sözleşmiştim. Aklımda kesinlikle maktulü öldürme düşüncem yoktu. Ben buraya 5 yaşındaki çocuğumla birlikte geldim. Dünürlerimle vakit geçirdim. Ev bakmaya gittik. Asla bu şekilde sonuçlanmasını istemedim. Maktul ve eşim beni daha önce zaten çok yıprattılar. Bunun üzerine eşime boşanma davası dahi açtım. Tufan'a çocuklarının boynu bükük kaldığını, onlara sahip çıkmamız gerektiğini söyledim. Olayların bu şekilde sonuçlanması ben çok yıprattı. Olayın şokunu hala üzerimden atamadım. Çok büyük pişmanlık duyuyorum.'' dedi.

İYİ HALDEN 15 YIL VERİLDİ

Savcılığın mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karabulak'a önce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suçun haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirtip 18 yıl hapis verdi. Mahkeme, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulunduran Karabulak'ın cezasını 15 yıla düşürdü.

Heyet, olay sırasında yaralanan Emine Kumru'ya yönelik 'yaralama' suçundan ise 112 gün karşılığı 2 bin 240 lira adli para cezası uygulayıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.