Eşi ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan Kızılkaya, çocuklarının DNA testini talep etmişti. Açıklanan sonuçlara göre 5 çocuğun da biyolojik babası Adnan Kızılkaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Ece Üner ile Susma' programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı.

8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Kızılkaya, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü.

OĞLUNUN EŞİNE, 'SEN BENİM KARIMSIN' DEDİ

Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" dediğini de eklemişti.

Tüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üner'in açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun biyolojik babası da Adnan Bey çıktı.

Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tartışmada gerilim tekrar yükselirken Ece Üner'in iki tarafı sakinleştirmek için zorlandığı görüldü.

Eşiyle babasını basan adamın çocukları için yaptırdığı DNA sonuçları açıklandı VİDEO