Eski Akyazı Belediye Başkanı otomobilinde ölü bulundu

54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul’un Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında otomobilin içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, park halindeki 54 HD 222 plakalı otomobilin içinde direksiyon başında oturur vaziyette duran 54 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Ölen kişinin eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı olduğu tespit edildi. Yazıcı'nın cansız bedeni, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yapılan incelemelerde, Yazıcının kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.