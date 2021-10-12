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    Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni evde ölü bulundu

    Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 04:53
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    Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni evde ölü bulundu

    Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu.

    EŞİ İHBARDA BULUNDU

    Eve geldiğinde eşi Hakan Güler'i yatağında hareketsiz şekilde gören Betül Güler'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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    OTOPSİ YAPILACAK

    Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Güler'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adil Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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