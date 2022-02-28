Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu yaşamını yitirdi

82 yaşındaki eski siyasetçilerden Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Devlet eski Bakanı, Aksaray eski milletvekili ve Türk Ocakları eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu'ndan bu sabah acı haber geldi.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüren Sadi Somuncuoğlu 82 yaşında hayata veda etti.

82 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.