Geçtiğimiz yıl CHP'nin gençlik teşkilatında bulunan 20 yaşındaki bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP'li eski başkan, delil yetersizliğinden beraat etti.

12 Mart 2020'de Ümraniye'nin CHP Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

İddia gerekçesiyle “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın yargılandığı dava, karara bağlandı.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A. katılmazken, müşteki D.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

BERAATİ İSTENDİ

Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Müşteki tarafından yapılan şikayetin dayanağı olmadığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilin suçu işlemediği anlaşıldığından dolayı beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö.A. katılmadı. Duruşmada müşteki D.A. ve avukatı Orkun Can Kumkuoğlu yer aldı.

Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaada talep edildiği gibi müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki D.A. ise "Mütalaayı kesinlikle kabul etmiyorum, sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

"SANIĞA SUÇ ATMALARI BEKLENEMEZ"

Söz alan Avukat Orkun Can Kumkuoğlu da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Müşteki ve arkadaşları partiden ayrılmışlar, istifalarını vermişlerdir. Herhangi bir siyasi beklentileri yoktur. Sanığa suç atmaları beklenemez. Müvekkil ilk aşamada ailesi tarafından olayın duyulmasını istemediği için şikayetçi olmamış, olay olmamış gibi davranmaya çalışmıştır." dedi.

Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirten Avukat Kumkuoğlu, sanık G.Ö.A.'nın cezalandırılmasını istedi.

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'na cinsel saldırı davasından beraat VİDEO



İNANDIRICI DELİL OLMADIĞINA KANAAT GETİRİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık G.Ö.A.'nın suçu işlediğine dair yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edemediğinden "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan beraat etmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık G.Ö.A.'nın 12 Mart 2020'de Dudullu Tepesi'nde müşteki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu anlatılıyordu.

İddianamede, sanık G.Ö.A.'nın "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

"SOKAKTAKİ HİÇBİR KADIN GÜVENDE DEĞİL"

Duruşmanın ardından açıklama yapan D.A.'nın avukatı Orkun Can Kumkuoğlu, "Şoktayız. Beklediğimiz bir karar değildi. Dosyaya sunamadığımız tek delil, olayın kamera görüntüsü. Delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme nasıl bir delil bekliyordu bilmiyorum. Bu öyle bir karar ki, sokaktaki hiçbir kadın güvende değil. Bundan fazla bir delil de sunulamaz. Biz bu zamana kadar sustuk. Kesinlikle siyaset yapmıyoruz, umurumuzda da değil. İstinaf başvurusundan ümitliyim. Bir hukukçu olarak ümitli olmak zorundayım. Kaygılıyım ülkenin kadınları için. Bu kadar cesur ve onurlu bir kızın gururunun böyle kırıldığı için utanıyorum. Bir hukukçu olarak adliyeden de yargı sisteminde de utanıyorum." şeklinde konuştu.

Avukat Kumkuoğlu, aynı olayın hakimin ailesinin başına gelmesi durumunda böyle bir karar vermeyeceğini de öne sürdü.