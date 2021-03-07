Eski eşini darbeden İbrahim Zarap: Aklım yerinde değildi

Kızının gözü önünde eski eşini hastanelik eden İbrahim Zarap, savcılık sorgusunda olay gecesi alkol aldığı gerekçesiyle aklının yerinde olmadığını öne sürdü.

Samsun'da yaşayan 25 yaşındaki Emriye M.'nin, dün akşam saatlerinde eski eşi İbrahim Zarap tarafından kızının önünde canice darbedilmesi ülkede infiale sebep olmuştu.

Yerde baygın halde yatan kadını defalarca tekmeleyen saldırgan İbrahim Zarap, bir süre sonra gözaltına alınıp ilk ifadesinde, "Olaydan sonra çevredekiler beni darbetti. Hepsinden şikayetçi olacağım" demişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Zarap, nöbetçi mahkemeye ifade verdikten sonra ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

Zarap'ın savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı.

"AKLIM YERİNDE DEĞİLDİ"

Saldırı anlarına ait kamera görüntüleri kendisine izlettirilen Zarap, pişman olduğunu belirttiği ifadesinde şunları söyledi:

“Çocuğumla bir süre vakit geçirdikten sonra kendim de ayrıca alkol aldım. Alkol aldığım sırada çocuğum yanımda değildi. Saat 21.00’de çocuğu teslim etmek üzere anlaştık. Eşim beni görünce ‘çocuğu bir daha sana göstermeyeceğim’ dedi. Daha öncesinde böyle tehdit ediyordu. Bilincimi kaybettim. Ne oldu hatırlamıyorum. Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım.





"GÖRÜNTÜLERDE KENDİMİ TANIYAMADIM"

Eşim en son yerdeydi. Çocuğumu alıp gidiyordum. İnsanlar bana saldırdı. Çok pişmanım. Özelikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım." ifadelerini kullandı.

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