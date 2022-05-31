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- Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı: Hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı: Hapis cezasının gerekçesi açıklandı
- 31.05.2022 - 16:18
- Güncelleme : 31.05.2022 - 16:39
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 sayfalık gerekçeli kararına göre; 19 Eylül 2021'de eski futbolcu Sezer Öztürk, İstanbul Sancaktepe'de alkollü olduğu öne sürülen şahıslarla yol verme tartışması yaşayarak ruhsatsız tabancasıyla Halil İbrahim Scolten'in ölümüne sebep olmuştu.
12 yıl 6 ay hapis cezası aldı
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Mayıs'taki duruşmada tutuklu sanık Sezer Öztürk'ü "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Haksız tahrik indirimi kullanıldı
Öztürk'e, "haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanığın "silahla tehdit" suçundan ise beraatine karar vermişti.
Diğer sanıklar tahliye edildi
Sanık Ömer Genç'i "tahrik altında kasten öldürmeye yardım" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığı bu suçtan cezaevinde geçirdiği süreyi gözeterek tahliye etmişti.
Genç'i üzerine atılı 5 suçtan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tutuksuz sanık Duran Genç'i ise Sezer Öztürk'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. ,
AA'nın haberine göre, mahkeme heyeti bu suçtan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti.