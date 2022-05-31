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Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı: Hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı: Hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Sancaktepe'de "yol verme" kavgasında bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin iki sanıkla birlikte yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen cezanın gerekçesi açıklandı.