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    Eski HDP'li vekil Behçet Yıldırım tutuklandı

    Gözaltına alınan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklama kararı verildi.
    • AA
    • 11.11.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 16:22
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    Eski HDP'li vekil Behçet Yıldırım tutuklandı

    Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y., geçtiğimiz günlerde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

    İki ismin jandarmadaki işlemleri bugün tamamlandı.

    BEHÇET YILDIRIM TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Eski HDP li vekil Behçet Yıldırım tutuklandı #1

    Eski HDP li vekil Behçet Yıldırım tutuklandı #2

    Eski HDP li vekil Behçet Yıldırım tutuklandı #3

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