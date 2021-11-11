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- Eski HDP'li vekil Behçet Yıldırım tutuklandı
Eski HDP'li vekil Behçet Yıldırım tutuklandı
Gözaltına alınan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklama kararı verildi.
- AA
- 11.11.2021 - 16:21
- Güncelleme : 11.11.2021 - 16:22
Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y., geçtiğimiz günlerde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
İki ismin jandarmadaki işlemleri bugün tamamlandı.
BEHÇET YILDIRIM TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.